Блогер расплавил свой дрон в вулкане, чтобы снять извержение изнутри

Фото: скриншот

Блогер снял дроном извержение внутри исландского вулкана Фаградалсфьядль. Для этого пришлось отправить «механического камикадзе» внутрь жерла — там дрон и погиб смертью храбрых, успев, впрочем, отправить видеотрансляцию хозяину. Видео опубликовано в YouTube, и оно довольно эффектное: на нем видно что происходит в жерле вулкана во время его извержения. Ролик был снят в Исландии.

Напомним, 20 марта на полуострове Рейкьянес проснулся вулкан Фаградалсфьядль. Жители ближайшего к вулкану поселка Гриндавика любуются на светящееся красное небо, пострадавших от извержения нет: об извержении было известно заранее — сейсмологи давно фиксировали землетрясения здесь, и поэтому ждали пробуждения вулкана.





Напомним, «коллега» Фаградалсфьядля, Эйяфьятлайокудль 11 лет назад натворил больших дел, парализовав воздушное сообщение на несколько дней по всей Европе.

