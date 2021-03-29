Россиянам дали совет, как не переплачивать за услуги ЖКХ

Фото: Ринат Назметдинов

Риск переплатить за услуги ЖКХ возникает из-за несовременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. Об этом пишет «Российская газета».

Например, если человек не предоставляет показания во время длительных отъездов, поставщики сначала выставляют счета по средним предыдущим показаниям, а затем по нормативам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Чтобы не оказаться в такой ситуации, всегда передавайте показания счетчиков — хоть нулевые, хоть примерные. Так у коммунальщиков не будет повода выставить вам счета по нормативам, а потом еще и насчитать по ним пени и штрафы», — рассказали в Мосжилинспекции.

Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, стоит ли ждать татарстанцам высоких платежей за ЖКУ.



В минувшую пятницу в Госсовете Татарстана прошел круглый стол с активистами ЖКХ о счетах за отопление. Председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов подсчитал, что за отопление татарстанцы переплачивают 2,4 миллиарда рублей, за холодную и горячую воду — 2 миллиарда. Подробности — в репортаже «Реального времени».