Директор Нацбиблиотеки РТ: татарская литература сейчас востребована

В районах Татарстана очень высокий уровень читаемости татарской литературы: как классической, так и современной. Об этом рассказала директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова в программе «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

— Мы провели анализ, и выяснилось, что в районах уровень читаемости татарской литературы очень высокий, для меня это было небольшим открытием. Там читают классиков и современную литературу. И я могу смело сказать, что татарская литература сейчас востребована.

Фундаментальная задача национальной библиотеки республики — закупать все произведения, которые издаются на татарском языке и о татарах в республике, России и по всему миру. В фондах библиотеки хранится по три экземпляра таких книг. Они покупаются и для Национальной библиотеки, и для муниципальных.

— Поэтому именно о татарской литературе беспокоиться не надо, потому что это святое, и все это понимают, — заверила Тимерзянова.

Начиная с 20 марта более тысячи человек ежедневно посещают Национальную библиотеку Татарстана, отметила директор учреждения.



Татьяна Леухина