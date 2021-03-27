Во всех государственных вузах России могут появиться военные учебные центры

В российских государственных вузах могут создать военные учебные центры. Эта инициатива обсуждается со всеми силовыми ведомствами, сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник.

Также обсуждается открытие подобных учебных центров в коммерческих вузах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До 2019 года в российских вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения. В начале 2019 года всех их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. При вузах сейчас работают около 100 военных учебных центров.

На этой неделе в Казани начали готовиться к весеннему призыву. Службу в настоящее время несут 1,5 тысячи призванных в 2020 году казанцев, 37 от этой обязанности уклонилось. На службу этой весной должны отправиться около 700 казанцев.



Татьяна Леухина