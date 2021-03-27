В Татарстане посевная кампания стартует через месяц
В Татарстане через месяц начинается посевная кампания. Республика полностью обеспечена семенами, заявил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.
Хозяйства накопили 167 тыс. тонн действующего вещества удобрений. Свыше 80 кг удобрений накопили Тетюшский (101 кг д.в./га), Заинский (98), Мензелинский районы (97). Зяббаров отметил, что слабо ведется работа по этому направлению в Верхнеуслонском (37), Зеленодольском (36), Агрызском (11) районах.
В Татарстане с 5 по 9 апреля планируется провести комиссионную приемку готовности машинно-тракторного парка к весенне-полевым работам. В структуре посевов в республике имеется 865 тыс. га кормовых культур, или 26% пашни. Начальникам районных сельхозуправлений поручено в течение недели провести анализ использования кормового клина в разрезе хозяйств и разработать план мероприятий по улучшению структуры посевных площадей, сообщает пресс-служба президента РТ.
В середине марта Зяббаров сообщал, что нестандартная зима благоприятно обернулась для озимых культур. Ее гибели не наблюдается, но хозяйствам рекомендовали организовать подкормку азотными удобрениями.
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