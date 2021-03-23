Квартальнов — об игре с «Салаватом Юлаевым»: «В первом периоде мы понимали, что отступать Уфе некуда»

Главный тренер ХК «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов подвел итоги сегодняшнего четвертого матча серии полуфинала «Востока» с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

— Тяжелый матч. В первом периоде мы понимали, что отступать Уфе некуда, она доминировала, в общем-то, и в начале второго тоже так было. Нам удался второй период: как раз забили в конце и игру так перевернули. Хорошая игра была, но в конце, конечно, шум трибун… Попали под эту «шугу-бугу», на нервотрепке очень приличной играли. Не знаю, может быть, Уфе надо было всю игру играть вшестером. В общем-то, мы отскочили.

Фото: ak-bars.ru

По мнению Квартальнова, это была довольно-таки жесткая серия. Команда держала удар, с уфимцами было интересно играть: «Думаю, все матчи были «от ножа» и многим это понравилось. Нам было непросто».

Сегодняшняя победа стала для «Ак Барса» четвертой в серии с «Салаватом Юлаевым», благодаря чему казанцы вышли в финал Восточной конференции.