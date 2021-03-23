К 2023 году застройщики Татарстана смогут получать ЗОС через госуслуги

В Татарстане застройщики к 2023 году смогут получать заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) через портал государственных услуг. Сейчас эта услуга предоставляется в бумажном виде.

В Госстройнадзоре РТ будет разработана цифровая платформа для предоставления государственной услуги. Также для застройщиков появится возможность подать извещения о начале и окончании строительства, заявление на выдачу заключения о соответствии (ЗОС) в многофункциональных центрах (МФЦ) в режиме онлайн, лишь оставив заявку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Внедрение такого формата позволит существенно сократить сроки предоставления документов, оптимизировать внутренний документооборот контролирующего органа, а также сделать процесс рассмотрения заявлений и извещений доступным для каждого застройщика в электронном виде, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

В феврале в семи пилотных регионах России запустили цифровой сервис строительства домов индивидуального жилищного строительства на едином портале госуслуг. В программу вошли Татарстан, Москва, Московская, Тюменская области, Башкортостан, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Татьяна Леухина