В Татарстане и еще шести пилотных регионах запустили цифровой сервис строительства домов ИЖС

В семи пилотных регионах России запустили цифровой сервис строительства домов индивидуального жилищного строительства на едином портале госуслуг. Среди них — Татарстан, Москва, Московская, Тюменская области, Башкортостан, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Все регионы, в которых запустили пилотный проект, находятся на разных стадиях реализации. В Минстрое РФ уточнили, что сейчас наиболее успешно идет работа в Башкирии и Тюменской области.

Пилотным проектом Минстрой РФ занимается совместно с Минцифрой. Этот сервис позволит оказывать услуги в сфере градостроительной деятельности в упрощенном виде.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, с помощью портала госуслуг можно будет направлять уведомление о том, что строительство частного или садового дома соответствует параметрам и допускается его размещение на земельном участке. Также через сервис можно направить сообщение о том, что построенные или реконструированные дома не нарушают требований законодательства о градостроительной деятельности. Согласно программе цифровой трансформации Минстроя РФ, срок оформления документов ИЖС должен сократиться с 84 дней в 2021—2022 годах до 41 дня в 2023 году, пишет ТАСС.

Напомним, в Татарстане в 2021 году планируется построить как минимум 2 млн 670 тысяч кв. м жилья. От этого объема около 10% (280 тыс. кв. м) — соципотека.



Татьяна Леухина