Слуцкий: «Не скажу, что создали огромное количество моментов, но в целом были шансы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал сегодняшний матч команды с «Химками». Он закончился со счетом 1:3.

«Матч сложился не в нашу пользу, потому что первые же два эпизода закончились пропущенными мячами. Первый при помощи ВАР, второй — быстрая атака с потери. По существу, еще не начав играть, счет был 0:2», — рассказал Слуцкий.

«Не скажу, что создали огромное количество моментов, но в целом были шансы, причем очень большие, для того, чтобы как минимум сравнивать счет», — добавил тренер «Рубина».



Слуцкий не стал подводить итоги перед перерывом в чемпионате, сообщается на сайте «Рубина». По его словам, их подведут после 30-го тура.

Сегодня «Рубин» проиграл дома подмосковным «Химкам» (1:3) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Татьяна Демина