В Татарстане количество договоров долевого участия выросло на 70%

В январе-феврале 2021 года управление Росреестра по Татарстану зарегистрировано свыше 3 350 договоров долевого участия, что почти на 70% больше, чем в прошлом году. В ведомстве отметили, что за первые два месяца 2020 года в республике зарегистрировали 1 987 договоров долевого участия.

«При этом количество договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов в этом году увеличилось в 3,5 раза — с 608 до 2 126", — сообщает пресс-служба управления Росреестра по РТ.

По словам заместителя руководителя ведомства Лилии Бургановой, участию татарстанцев в долевом строительстве могли поспособствовать, в частности, госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% годовых и изменения в законодательстве, в том числе обязательный переход на применение эскроу-счетов застройщиками.

Фото: realnoevremya.ru

По данным управления Росреестра по Татарстану, в 2020 году в республике было зарегистрировано более 21 тыс. договоров долевого участия, что на 16% больше, чем годом ранее. Из них число заключенных ДДУ с использованием эскроу-счетов выросло в 7 раз — до более 10,5 тысячи.

Татьяна Демина