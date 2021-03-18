«Уфа» проиграла дома «Локомотиву» в матче РПЛ

«Уфа» проиграла дома московскому «Локомотиву» (0:1) в матче 23-го тура РПЛ.

Единственный гол был забит на 79-й минуте встречи после розыгрыша углового. Нападающий гостей Эдер скинул мяч Гжегожу Крыховяку, который отправил его в сетку ворот Александра Беленова.

После этого поражения «Уфа» осталась в зоне прямого вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» набрал 40-е очко и вышел на 3-ю строчку в лиге.

Напомним, ранее «Уфа» объявила о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба. Перед новым руководителем поставлена задача сохранения прописки команды в РПЛ по итогам текущего сезона.