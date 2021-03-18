Юлия Ефимова примет участие в чемпионате России по плаванию в Казани

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова примет участие в чемпионате России по плаванию в Казани. Об этом сообщил главный тренер российской сборной Сергей Чепик.

«Ефимова возвращается из США и выступит на чемпионате России по плаванию в Казани, она будет участвовать в отборе на Олимпиаду», — сказал Чепик.

Сергей Чепик. Фото: vk.com/official_vfp

Также на чемпионате России в Казани может выступить олимпийский призер Владимир Морозов.

За свою профессиональную карьеру Ефимова дважды становилась серебряной призеркой Олимпийских игр-2016: на дистанциях 100 м и 200 м брассом. Четырьмя годами ранее она завоевала бронзу на Олимпиаде-2012.

В последние годы спортсменка тренируется и живет в США.

Чемпионат России по плаванию пройдет в Казани с 3 по 9 апреля. Он станет отборочным этапом для Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Напомним, ранее за употребление допинга был дисквалифицирован российский пловец, двукратный призер чемпионата страны Сергей Исаев.