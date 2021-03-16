Кварацхелия вызван в сборную Грузии на матчи квалификации ЧМ-2022

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия включен в список игроков, приглашенных для подготовки к матчу квалификации чемпионата мира — 2022.

Всего тренерский штаб вызвал на сбор национальной команды 25 футболистов. Среди них — хавбек казанского «Рубина» Кварацхелия и защитник «Уфы» Джемал Табидзе.

Грузинской сборной в конце марта предстоит провести три встречи. Соперниками Грузии будут Швеция, Испания и Греция.

Матч со шведами станет дебютным для Вилли Саньоля на посту главного тренера сборной Грузии. Он был назначен в середине февраля и сменил Владимира Вайсса, вместе с которым грузины не смогли пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны грандов Серии А. Скауты «Ювентуса» и «Милана» намерены побывать на матче сборной Грузии с Испанией.