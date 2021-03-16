На реализацию стратегической программы развития «Нижнекамскнефтехим» направит 3,1 млрд рублей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Согласно опубликованным данным, выручка «Нижнекамскнефтехима» за 2020 год составила 147,9 млрд руб. против 174,1 млрд руб. в 2019 г.



На результатах деятельности компании отразилась возрастающая финансовая нагрузка на предприятие в связи с активной фазой реализации инвестиционной программы. В итоге чистая прибыль компании за 2020 год составила 4,4 млрд рублей.

Итоги деятельности компании за 2020 год были подведены на последнем совещании Совета директоров, где также было принято решение о выплате дивидендов из расчета 0,73 рубля на акцию. На эти цели будет направлено 1,3 млрд рублей, на реализацию стратегической программы развития НКНХ — 3,1 млрд рублей чистой прибыли.