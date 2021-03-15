КАМАЗ и правительство Петербурга подписали соглашение о переводе городского транспорта на природный газ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подписали соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива в Санкт‑Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соглашение позволит обеспечить поэтапный переход городского транспорта на газомоторное топливо. Ожидается, что в 2021—2023 годах автомобильный и водный пассажирский транспорт, коммунальная техника перейдут на природный газ.

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин (архив)

КАМАЗ будет производить в необходимом количестве автобусы и коммунальную технику, которые будут работать на газе. На развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге до 2023 года из федерального и регионального бюджетов направят 430 млн рублей.

«Газпром» увеличит сеть газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома» до 25 объектов к 2024 году.Сейчас в городе работают 10 станций.

В этом году в Казань поступят 40 городских пассажирских автобусов на компримированном природном газе. Столица Татарстана получит их от НЕФАЗа.



Напомним, на прошлой неделе в Москве начали тестировать электробус-«гармошку» от КАМАЗа на самых загруженных маршрутах.



Татьяна Леухина