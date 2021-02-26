В этом году Казань получит 40 автобусов на природном газе
В Казань поступят 40 городских пассажирских автобусов на компримированном природном газе в 2021 году. Автобусы большого класса НЕФАЗ поставят до конца июля.
«АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) договорилась поставить автобусы унитарному предприятию города Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (МУП «ПАТП №2») по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)», — сообщается на сайте ГТЛК.
Ранее сообщалось, что в Казани до 35 рублей вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в при оплате наличными, а цена проезда при оплате транспортной и банковской картами останется прежней — 27 и 30 рублей.
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