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В этом году Казань получит 40 автобусов на природном газе

07:46, 26.02.2021
В этом году Казань получит 40 автобусов на природном газе
Фото: kzn.ru

В Казань поступят 40 городских пассажирских автобусов на компримированном природном газе в 2021 году. Автобусы большого класса НЕФАЗ поставят до конца июля.

«АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) договорилась поставить автобусы унитарному предприятию города Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (МУП «ПАТП №2») по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД)», — сообщается на сайте ГТЛК.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее сообщалось, что в Казани до 35 рублей вырастет стоимость проезда в общественном транспорте в при оплате наличными, а цена проезда при оплате транспортной и банковской картами останется прежней — 27 и 30 рублей.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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