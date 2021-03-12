«Опасности для общества не несу»: замглавы МЧС РТ помещен под домашний арест

Фото: «Реальное время»

До 10 мая под домашний арест отправлен 52-летний подозреваемый в злоупотреблении полномочиями и растрате Олег Степущенко, замглавы МЧС Татарстана. Такое решение только что вынес Приволжский райсуд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



Старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Дмитрий Линевич просил для Степущенко СИЗО. По его словам, подозреваемый может использовать свое высокое положение и широкие связи во власти, в том числе в силовых ведомствах, для создания помех следствию, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Представитель СК отметил, что одни близкие родственники фигуранта проживают за границей, а другие имеют непосредственное отношение к работе коммерческих фирм, через которые, как полагает следствие, похищались бюджетные средства по контрактам на 56,7 млн рублей на монтаж сиренно-речевых установок по Татарстану.

Следователь отметил — из 280 смонтированных установок на данный момент порядка 40—60 не действуют, и высказал мнение, что неисправность части автоматической системы означает неработоспособность и всего комплекса в целом.

Подозреваемый с таким подходом категорически не согласен. Он признал частичную неисправность установленных комплексов, но просил обратить внимание на период их работы — с 2013-го, и естественный износ и поломки.

На заседании по ходатайству защиты допросили супругу подозреваемого Юлию Степущенко. Она рассказала о том, как ради интересов службы он соглашался на риск для своей семьи. По словам супруги, при ловле маньяка, что отрезал девушкам головы в 90-е, ее и других сотрудниц Высокогорской милиции использовались в качестве приманки — отправляли в последнем вагоне электрички и потом пешком через лес от Каменки до поселка Усады. Коллеги-милиционеры страховали потенциальную жертву, но на приличном расстоянии. По мнению Юлии Степущенко, ее муж всегда был для сына образцом честности и порядочности и работал на благо государства.

Интересы Степущенко на заседании представляли адвокаты Андрей Вербах и Дмитрий Рылов. Они просили не заключать замминистра под стражу, указывая на то, что его причастность к преступлениям и непосредственному получению выгоды не подтверждена.

Помощник прокурора Приволжского района Казани Анна Буканина ходатайства Следкома поддержала в полном объеме.

Напомним, в Следкоме и ФСБ считают, что Степущенко и его неустановленные коллеги в министерстве незаконно подписали акты о выполнении работ поставщиками ООО «Территория безопасности» и ООО «Спецлаб-Казань», а выплаченные из бюджета 56,7 млн рублей по контрактам были растрачены и присвоены.

При вынесении решения судья Рамиль Гайфутдинов отметил — доводы следствия в части избрания самой тяжкой меры пресечения носят предположительный характер.