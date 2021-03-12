Замглавы МЧС РТ Степущенко: «Акты приемки подписывал не только я, но и главы»

Фото: Ирина Плотникова

Замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Олег Степущенко на заседании в Приволжском райсуде Казани, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте, высказал свою точку зрения по поводу заведенного на него уголовного дела.

«На сегодняшний день все торги, которые были с 13-го по 20-й год, озвучены, проводились только согласно ФЗ-44, и данные документы, и установочные акты подписывал не только один Степущенко — главы муниципальных районов, органы исполнительной власти, я физически не мог объехать 190 сирен, которые установлены в первом контракте на всей территории РФ», — сказал на суде Степущенко.

Он отметил, что никогда ни от кого не прятался: «В первый раз, как только было ко мне обращения, я сразу пошел на контакт. Никакого укрытия никогда не делал — сейчас только по материалам, которые изъяты или находятся у них (следователей), можно доказать мою невиновность».

По версии следствия, в 2013—2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты с коммерческими организациями ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн рублей. В дальнейшем неустановленные представители вышеназванных ООО по сговору с Степущенко не исполнили условия контрактов, произведя работы в нарушение технических заданий. При этом подозреваемый и иные неустановленные сотрудники МЧС РТ данные работы приняли.