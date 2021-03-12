Казанцев просят сообщать, если из кранов потечет зеленая вода

У жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов Казани 16 марта из крана может потечь зеленая вода. В этот день будут проводить работы по выявлению мест утечки теплоносителя.

Для работы в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». При обнаружении зеленой воды, в том числе из кранов горячего водоснабжения, коммунальщики просят сообщать в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго», компании «Казанские тепловые сети» по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Фото: realnoevremya.ru

Краситель допускается применять в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья, а также для экологии.

Напомним, в Казани в период с 1 по 24 февраля на сетях водопровода произошло 10 крупных аварий. Все они устранялись в нормативные сроки с последующей уборкой наледи при необходимости. Количество аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не увеличилось. Последний случай произошел в поселке Аметьево на улице Дачной.



Ольга Плешкова