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Экономика

У казанской «Сетевой расчетной палаты» забрали лицензию

09:13, 12.03.2021
У казанской «Сетевой расчетной палаты» забрали лицензию
Фото: cbr.ru

Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» из Казани. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Там назначена временная администрация.

НКО «Сетевая расчетная палата» не является участником системы страхования вкладов. Организация занимала 277-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, «Сетевая расчетная палата» нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев в отношении организации неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Казанская НКО, как сообщает Банк России, специализировалась на обеспечении расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

ЭкономикаБанки Татарстан
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