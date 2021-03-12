У казанской «Сетевой расчетной палаты» забрали лицензию

Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» из Казани. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Там назначена временная администрация.



НКО «Сетевая расчетная палата» не является участником системы страхования вкладов. Организация занимала 277-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, «Сетевая расчетная палата» нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев в отношении организации неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Казанская НКО, как сообщает Банк России, специализировалась на обеспечении расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.