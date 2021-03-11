Панин рассудит «Уфу» и «Рубин», Иванов назначен на «Динамо» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские назначения на 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

На матч «Рубина» в столице Башкортостана против местной «Уфы» назначена бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. В предыдущем туре он отвечал за работу ВАР в казанской встрече команды Леонида Слуцкого с «Зенитом». На этот раз за видеоповторы будет отвечать Станислав Васильев.

Назначение судей на 22-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/ufpvP2Kjan — РФС (@rfsruofficial) March 10, 2021

Центральный матч тура пройдет в Москве, где сойдутся «Динамо» и «Спартак». Встречу рассудит арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, который также обслуживал игру команд в первом круге. На VAR назначен Сергей Карасев, поставивший два пенальти в матче 21-го тура «Рубин» — «Зенит».

На игру «Локомотив» — «Сочи» вновь назначен Алексей Матюнин. В прошлом сезоне именно он судил встречу команд, в котором отменил два гола москвичей и назначил пенальти в ворота «Сочи».

Отметим, что 22-й тур РПЛ начнется 12 марта игрой «Химки» — «Ростов» и продлится до 14 марта.

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