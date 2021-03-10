ГИБДД нашла казанца, катавшего друга на крыше «Лады»
Инспекторы ГИБДД Казани при мониторинге соцсетей выявили видеоролик, в котором водитель автомобиля «Лада Приора» перевозил пассажира на крыше автомобиля. Была установлена личность водителя, сообщает МВД по РТ.
Водителем оказался молодой человек 2002 года рождения — он полностью признал свою вину и объяснил, что прокатил друга на крыше ради веселья.
В отношении нарушителя составили административные материалы за:
- ст. 12.19 ч. 3.2 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств);
- ст. 12.20 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки);
- ст. 12.23 ч. 2 (нарушение правил перевозки людей);
- ст. 12.15 ч. 1 (опасное вождение).
Водителю придется заплатить штраф на общую сумму 4 500 рублей.
В прошлом году сотрудники ГИБДД Татарстана также при мониторинге соцсетей нашли героев видео, на котором был запечатлен юноша, едущий на крыше автомобиля. Водитель оштрафован, автомобиль забрали на штрафстоянку.
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