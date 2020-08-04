Госавтоинспекция Татарстана нашла челнинца, катавшего друга на крыше машины
Сотрудники ГИБДД Татарстана нашли героев видео, на котором запечатлен юноша, едущий на крыше автомобиля. Водитель оштрафован, автомобиль забрали на штрафстоянку.
На появившейся в соцсетях записи по дорогам Набережных Челнов автомобиль ВАЗ перевозит пассажира на крыше. Удалось установить личности водителя и пассажира: ими оказались челнинцы в возрасте 20 и 19 лет, сообщает МВД по РТ.
Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажира, нарушение технического состояния автомобиля, неисправное рулевое управления. Также автомобиль не был вписан в страховой полис ОСАГО.
Пассажир также привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.ПроисшествияАвто Татарстан
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