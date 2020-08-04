Госавтоинспекция Татарстана нашла челнинца, катавшего друга на крыше машины

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сотрудники ГИБДД Татарстана нашли героев видео, на котором запечатлен юноша, едущий на крыше автомобиля. Водитель оштрафован, автомобиль забрали на штрафстоянку.

На появившейся в соцсетях записи по дорогам Набережных Челнов автомобиль ВАЗ перевозит пассажира на крыше. Удалось установить личности водителя и пассажира: ими оказались челнинцы в возрасте 20 и 19 лет, сообщает МВД по РТ.



Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажира, нарушение технического состояния автомобиля, неисправное рулевое управления. Также автомобиль не был вписан в страховой полис ОСАГО.

Пассажир также привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.