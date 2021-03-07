ГИБДД Татарстана напомнила о правилах безопасности на дороге в связи с ухудшением погоды

Фото: Максим Платонов (архив)

В связи с прогнозом Гидрометцентра РТ об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, Госавтоиспекция Татарстана напомнила автомобилистам и участникам дорожного движения о правилах безопасности на дорогах.



Водителям транспортных средств необходимо выбирать безопасную скорость исходя их складывающейся дорожной обстановки. Следует воздерживаться от опасных маневров, в частности, связанных с выездом на встречную полосу движения. Водителям и пассажирам автомобилей необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

В ГИБДД РТ напомнили, что перевозка в легковом автомобиле на переднем сиденье детей до 12 лет и на заднем сиденье детей до семи лет должна осуществлять в специальных детских креслах, соответствующих их весу и росту.

Пешеходам в автоинспекции напомнили о необходимости переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Перед этим следует убедиться, что машины остановились.





При переходе дороги с ребенком его следует держать за руку. Госавтоинспекция также порекомендовала использовать световозвращающие элементы на одежде.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге следует обратиться за помощью по телефону 8(843) 533 38 88.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ с 18 часов 7 марта до 18 часов 8 марта в республике ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Татьяна Демина