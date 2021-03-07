«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» крупно обыграл челябинский «Трактор» (4:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Уфимцы отличились в середине стартового периода усилиями Александра Кадейкина. После перерыва Петр Хохряков и Маркус Гранлунд дуплетом довели счет до разгромного — 3:0. В самом конце встречи Вячеслав Солодухин отправил четвертую шайбу в пустые ворота хозяев.

Пётр Хохряков отправляет Ивана Федотова на скамейку (3 гола после 10 бросков)!#КубокГагарина pic.twitter.com/3fNlhlQqpz — КХЛ (@khl) March 7, 2021

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» повел в серии с «Трактором» со счетом 2:1. 9 марта команды проведут второй матч в Челябинске.

Напомним, ранее команды обменялись победами в двух встречах в Уфе.

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы:

0:1 (12:27) — Кадейкин (Жарков, Бирюков);

0:2 (26:58) — Гранлунд (Хартикайнен);

0:3 (31:40) — Хохряков;

0:4 (59:39) — Солодухин (Алексеев, в пустые ворота).

Финны «Салавата» провалили первый матч серии с «Трактором». В чем тут дело?