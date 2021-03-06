В сенате блокировали кандидатуру главы ЦРУ из-за санкций по «Северному потоку — 2»

Кандидатуру на пост директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса блокирует сенатор США от Техаса Тед Круз из-за санкций по «Северному потоку — 2». Он заявил, что будет продолжать блокировку Бернса, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции по «Северному потоку — 2».



«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», — приводит RT слова Круза из Twitter.

Круз также добавил, что администрации Байдена лучше перестать быть «мягкой с Россией».

Фото: скриншот / nord-stream2.com

В начале марта сообщалось, что правительство Германии обсудит с новой администрацией США вопрос отмены санкций против «Северного потока — 2». Переговоры начнутся тогда, когда всех компетентных лиц утвердит Сенат США и они официально займут свои должности. Власти ФРГ отвергают санкции против проекта «как вмешательство в европейский суверенитет».

Ранее сообщалось, что работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2» продлены до сентября 2021 года. Укладку планировали завершить в апреле 2021 года. Для проведения испытаний трубоукладчик «Академик Черский» направился в район Калининграда, после чего вернулся к работам.

Маргарита Головатенко