Германия намерена обсудить санкции против «Северного потока — 2» с США

Правительство Германии обсудит с новой администрацией США вопрос отмены санкций против «Северного потока — 2». Об этом говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

Переговоры начнутся тогда, когда всех компетентных лиц утвердит Сенат США и они официально займут свои должности. Власти ФРГ отвергают санкции против проекта «как вмешательство в европейский суверенитет».

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Однако не исключено, что США могут наложить ограничения на немецкий фонд в поддержку проекта «Северный поток — 2», созданный властями земли Мекленбург — Передняя Померания, передает «РИА Новости».

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что в Германии и других европейских странах еще долго будут нуждаться в российском газе, поэтому трубопровод «Северный поток — 2» все-таки могут достроить, несмотря на противодействие США. В Минприроды ФРГ также поддержали строительство трубопровода. Также в случае остановки проекта власти рискуют столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах, отмечала министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

