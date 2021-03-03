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Все матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

14:59, 03.03.2021
Все матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове
Фото: premierliga.ru

Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу начнутся с минуты молчания, сообщается на официальном сайте лиги.

Таким образом команды почтут память известного спортивного комментатора Юрия Розанова, скончавшегося на 60-м году жизни.

Юрий Розанов. Фото: twitter.com

Матчи тура намечены на проведение с 6 по 8 марта.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Юрия Розанова, в последние годы лечившегося от онкологического заболевания.

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