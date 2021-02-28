Минприроды Германии заявило, что поддерживает «Северный поток-2»

Германия не может совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии и отказаться от строительства «Северного потока-2». Об этом заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

В Германии будут нуждаться в газе и в этом, и следующем десятилетии, считает она. Также, в случае остановки проекта, власти рискуют столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах, приводит слова Шульце издание Welt am Sonntag.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее выразил мнение, что в Германии и других европейских странах еще долго будут нуждаться в российском газе, поэтому трубопровод «Северный поток — 2» все-таки могут достроить, несмотря на противодействие США. Но судьба проекта, по мнению дипломата, зависит от трех условий. Ишингер допустил, что Германия может связать проект в том числе и с политическими требованиями.