Набережночелнинский суд обязал Минобрнауки РТ обеспечить сироту жильем

Набережночелнинский суд возложил на Минобрнауки РТ обязанность включить местного сироту в список детей-сирот получателей жилья специализированного жилищного фонда. Ведомство должно предоставить ему жилое помещение.

Иск в защиту прав сироты-инвалида II группы с детства, имеющего заболевание, из-за которого он не может самостоятельно защищать свои права и интересы, подал прокурор Набережных Челнов, сообщается на сайте суда.

Суд установил, что в 1998 году общественная комиссия по жилищным вопросам мэрии Набережных Челнов отказалась удовлетворить ходатайство отдела опеки и попечительства о принятии его на жилищный учет.

В 2015 и 2018 годах сирота обращался в Минобрнауки РТ с заявлением о включении в список лиц, которые подлежат обеспечению специализированными жильем, но ему отказали, так как он представил неполный пакет документов и достиг 23 лет. На данный момент он живет в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в феврале в Татарстане прокуратура за неделю подала три иска к Министерству образования республики об обязании предоставить благоустроенное жилье сироте.



Татьяна Демина