Центробанк установит критерии для мобильных приложений банков

Центробанк планирует установить ряд критериев к мобильным приложениям банков для обеспечения дистанционного оказания услуг: открытия счета, вклада, оформления кредита. Соответствующий проект опубликован на сайте регулятора.

Там, банкам предлагается установить критерии для своих мобильных приложений. Так, если у кредитной организации несколько сервисов для гаджетов, то она будет обязана обеспечить возможность дистанционного указания услуг только в том одном из них, которым пользуется больше всего клиентов. Также банк не сможет оказывать услуги дистанционно с помощью приложения, если принято решение о прекращении его использования.

Фото: pxhere.com

Указанные критерии могут вступить в силу с января 2022 года, говорится в документе.



На прошлой неделе стало известно о планах ФНС объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Ожидается, что нововведение позволит россиянам видеть информацию о своих покупках, оплаченных банковскими картами. С помощью этой функции также станет возможно заявлять о налоговых вычетах «буквально нажатием одной кнопки».

Татьяна Леухина