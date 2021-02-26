В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса
В Татарстане подтвердились три случая смерти от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе РТ.
От инфекции умерли 88-летний мужчина и две женщины 84-х и 68-ми лет. Причины смерти установили патологоанатомы. Во всех случаях вирус идентифицирован.
На 26 февраля в Татарстане зарегистрирован 331 летальный случай COVID-19.
Напомним, что сегодня в Татарстане было выявлено 52 заболевших.
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