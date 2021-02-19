В феврале не планируют снимать ограничительные меры в Татарстане

В феврале снятия ограничительных мер по коронавирусу в Татарстане не планируют. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, отвечая на вопрос о том, когда в республике разрешат работать ночным клубам с 0.00 до 6.00.

В начале пресс-конференции Патяшина сообщила, что последние несколько дней наблюдается низкий темп прироста новых случаев коронавируса - 0,3%.

«Если ситуация будет такая же позитивная, то, безусловно, в марте месяце будет рассмотрен вопрос о снятии ограничительных мероприятиях. Но в отношений ночных клубов — я не думаю, что это то заведение, которое на сегодня имеет первоочередное значение для большей части населения», — отметила она.

Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что масочный режим как минимум будет действовать до конца эпидсезона. Заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина добавила, что в ведомстве будут смотреть, как будет развиваться ситуация до конца марта, а только потом уже принимать решение по снятию ограничений.