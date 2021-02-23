Huawei представила смартфон Mate X2 с двойным гибким экраном

Компания Huawei представила новый флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2. Цена наиболее бюджетной комплектации — около $2,8 тыс., сообщает ТАСС.



Конструкция смартфона напоминает книгу. Диагональ внутреннего гибкого экрана — 8,01 дюйма, диагональ внешнего — 6,45 дюйма. Так, смартфон можно использовать в закрытом и раскрытом виде.

Процессор устройства — Kirin 9 000. Девайс оборудован двумя сим-картами, аккумулятором емкостью 4 500 мАч, 50-мегапиксельной камерой Leica с 10-кратным оптическим зумом и 16-мегапиксельной видеокамерой, которая позволяет снимать на макрорежиме на фокусном расстоянии в 2,5 см.

В Китае продажи девайса начнутся 25 февраля — версия с 256 Гб внутренней памяти будет продаваться примерно за $2,8 тыс., версия с 512 Гб обойдется покупателю примерно в $2 950.

Ранее аналитики называли смартфоны, которые вызывают наибольшее доверие у пользователей. Китайской марке Huawei в рейтинге досталось шестое место.

Маргарита Головатенко