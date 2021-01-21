В Казани возбудили уголовное дело по факту отравления троих детей угарным газом

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления в Казани троих детей угарным газом.



На данный момент три ребенка 2014, 2016, 2020 годов рождения находятся в больнице. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, происшествие случилось вечером 20 января в Казани в квартире по улице Солидарности. Угарным газом отравились 27-летняя женщина и трое ее детей. Прокуратура Казани начала проверку по данному факту.

Татьяна Демина