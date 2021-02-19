«Спартак» отзаявил Урунова из РПЛ, «Уфа» намерена арендовать игрока

«Спартак» отзаявил полузащитника Остона Урунова от участия в турнире Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам пресс-службы московского клуба, такое решение было принято по рекомендации тренерского штаба команды.

На футболиста претендует «Уфа». Генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков подтвердил, что отправили предложение «Спартаку» по аренде Урунова до конца текущего сезона.

«Мы написали письмо о том, что хотим взять Урунова в аренду, но ответа пока не получили, посмотрим. Мы готовы взять его в аренду до конца сезона и платить зарплату игроку», — сказал Шайбеков.

Фото: vk.com/ufafc

Урунов перешел в «Спартак» по окончании прошлого сезона из «Уфы». По некоторым данным, сумма трансфера игрока составила 1 млн евро. Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Узбекского футболиста в московский клуб пригласил Шамиль Газизов, занимавший пост генерального директора «красно-белых». В декабре он был уволен со своей должности и вернулся в «Уфу» в роли консультанта.