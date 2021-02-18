В Татарстане на учет поставили преступную группу из Азербайджана

Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин на заседании Госсовета рассказал о миграционной ситуации в Татарстане. Так, число мигрантов снизилось в 1,5 раза, до 186 тыс.

Объем преступлений с участием иностранцев, по словам главы МВД, маленький — 1%, не больше. Он же заявил, что на учет поставили одну преступную азербайджанскую группу за преступления у ресторана «Султанат» в Казани. Двое задержаны и привлекаются к уголовной ответственности. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Россия начнет внимательнее относиться к установлению личности въезжающих в страну мигрантов. Для этого правительство планирует усовершенствовать систему их идентификации.