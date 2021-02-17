К 2023 году россиянам в электронном виде будут доступны почти 200 госуслуг

В России черед два года в цифровой формат планируется перевести около 200 государственных услуг, оказываемых федеральными министерствами и ведомствами, сообщается на сайте правительства РФ.

«К 2023 году в электронном виде будут доступны 197 услуг», — сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, цифровизация госуслуг позволит значительно сократить сроки их предоставления гражданам. «Электронные услуги — это прежде всего быстрота решения вопроса», — обратил внимание Чернышенко.

Он добавил, что к 2023 году в России более половины проверок, осуществляемых в рамках контрольно-надзорной деятельности госорганов, будут проводиться дистанционно. В электронный вид планируется трансформировать 137 таких функций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце января обновился портал государственных и муниципальных услуг Татарстана. На сегодняшний день на нем татарстанцам доступны более 300 услуг и сервисов. Личных кабинетов создано более 2,6 млн, активно пользуются госуслугами 1,2 млн человек. По итогам прошедшего года на сайте оказали более 29 млн электронных услуг,



Татьяна Демина