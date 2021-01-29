В Татарстане запустили обновленную версию портала госуслуг

У портала государственных и муниципальных услуг Татарстана обновился интерфейс — его не меняли с 2010 года. Обновление портала продолжается. Об этом сообщает Минцифры республики.



Чтобы протестировать модернизированный портал, нужно нажать кнопку «Переключиться на новую версию» на стартовой странице. Новому дизайну можно поставить оценку от 1 до 5 звезд.

На сегодняшний день на портале госуслуг РТ доступны 307 услуг и сервисов. Личных кабинетов создано более 2,6 млн, активно пользуются госуслугами 1,2 млн человек. По итогам прошедшего года на сайте оказали более 29 млн электронных услуг, получено более 250 млн запросов. Общая сумма платежей превышает 27 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг татарстанцы могут голосовать за выбор места для новых парков в разных городах республики.