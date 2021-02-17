В Лаишевском районе Татарстана построят два новых жилых комплекса на 38 тыс. человек
В Лаишевском районе Татарстан построят два новых жилых комплекса. На итоговой сессии совета района представили проект комплексной застройки территории района общей площадью 234 га, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Так, к 2027 году планируется возведение жилого комплекса «Новые Усады» на территории 55 га. В рамках проекта предусмотрено строительство более 290 тыс. кв. м жилья для 10 тыс. жителей. Еще один ЖК, «Новое Столбище», предполагает строительство на территории 179 га малоэтажного жилья площадью 638 тыс. кв. м для 28 тыс. жителей. Завершение строительства данного комплекса запланировано в 2028 году.
Как рассказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, по состоянию на январь 2021 года общая численность зарегистрированных жителей района составила более 50 тысяч человек. Чтобы не допускать формирование очередности в дошкольные и школьные образовательные учреждения необходимо строительство новых детских садов и школ, отметил он.
При плане ввода жилья 160 тыс. кв. м с начала года было введено в эксплуатацию более 192 тыс. кв. м. Перевыполнение годового плана составило более 20%.Недвижимость Татарстан
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