В Лаишевском районе Татарстана построят два новых жилых комплекса на 38 тыс. человек

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В Лаишевском районе Татарстан построят два новых жилых комплекса. На итоговой сессии совета района представили проект комплексной застройки территории района общей площадью 234 га, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, к 2027 году планируется возведение жилого комплекса «Новые Усады» на территории 55 га. В рамках проекта предусмотрено строительство более 290 тыс. кв. м жилья для 10 тыс. жителей. Еще один ЖК, «Новое Столбище», предполагает строительство на территории 179 га малоэтажного жилья площадью 638 тыс. кв. м для 28 тыс. жителей. Завершение строительства данного комплекса запланировано в 2028 году.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Как рассказал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, по состоянию на январь 2021 года общая численность зарегистрированных жителей района составила более 50 тысяч человек. Чтобы не допускать формирование очередности в дошкольные и школьные образовательные учреждения необходимо строительство новых детских садов и школ, отметил он.

При плане ввода жилья 160 тыс. кв. м с начала года было введено в эксплуатацию более 192 тыс. кв. м. Перевыполнение годового плана составило более 20%.