В 2020 году в Лаишевском районе РТ ввели на 20% больше жилья, чем в 2019-м

В 2020 году в Лаишевском районе Татарстана ввели на 20% больше жилья, чем в 2019-м. Об этом на коллегии Минстроя РТ сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

Он также доложил об итогах реализации республиканских программ в муниципалитете: выполнена 21 программа на сумму 1,7 млрд рублей.

В 2020 году в Лаишевском районе построили детсад на 260 мест и школу на 500 человек в Усадах. Сделали капремонт Большекабанской школы, открыли ледовый дворец, экстрим-парк, спортплощадку в селе Столбищи и ФАП в селе Орел.

Фото: Илья Репин (архив)

Провели берегоукрепление в селе Именьково, гидротехническое сооружение в поселке 25 Октября, перечислил Зарипов.

Рост населения в Лаишевском районе в 2020 году составил 47,4 тысячи человек, в 2016-м было 40 тысяч человек.



Также в Лаишевском районе проложили новый канализационный коллектор в направлении «Березовой рощи» с пропускной способностью 29 тысяч кубометров в сутки.

В июне прошлого года Зарипов рассказал «Реальному времени», что в Лаишевском районе от пандемии коронавируса пострадали транспортные предприятия, сфера услуг, общепит, торговля, но в целом экономика муниципалитета не получила серьезного урона.

