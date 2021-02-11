Эксперт назвал возможные причины сообщений о взломе instagram-аккаунтов

С января пользователи Instagram стали получать сообщения о подозрительных попытках входа в соцсеть — на страницы пользователей пытались зайти злоумышленники от Татарстана до Индии. Казанцы также жаловались на взлом. Об этом сообщает телеканал «360°».



Уведомления выглядят как просьба подтверждения от Instagram о том, что в аккаунт пытается войти сам пользователь. Поставивших двухфакторную аутентификацию соцсеть просит придумать новый пароль. Тем не менее уведомления о странных попытках входа продолжают приходить.

Обычно эта проблема возникает в случае смены местоположения IP — когда он находится в другом регионе или стране, или же при входе с нового устройства, а еще при одновременном входе с нескольких устройств.

Пока остается неизвестным, что именно стало причиной массовых уведомлений о подозрительных попытках входа — пресс-служба Facebook в разговоре с TJ подтверждала жалобы пользователей, но не выявила причину отправки уведомлений.

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Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин среди возможных причин называет утечку, при которой массово заходили в аккаунты и использовали их. Вторая вероятная причина — нарушение работы самого приложения: «Если такая участь постигла аккаунты, которые не попали под потенциальный список похищенных, то вполне возможно, что это сбой в самом Instagram и приложение показывает людям ложную информацию».

Защитить аккаунт можно, настроив двухфакторную аутентификацию, она доступна через SMS или генерацию кода сторонним приложением. Также рекомендуется придумать сложный и длинный пароль.

Ранее сообщалось, что пользователи Instagram стали сообщать об участившихся случаях попыток несанкционированного входа в их аккаунты. Пока Facebook продолжает расследование.

Маргарита Головатенко