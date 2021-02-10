Итальянский биатлонист назвал Губерниева «богом телевидения»
Биатлонист сборной Италии Лукас Хофер поделился мнением о российских журналистах, освещающих биатлонные гонки. Он высоко оценил работу телеведущего «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.
«Этих ребят я знаю уже давно. И знаете, видеть людей, которые с таким энтузиазмом относятся к твоему виду спорта, — безумно приятно. Они позволяют зрителям буквально «проживать» каждую гонку, рассказывая о ней в мельчайших деталях.
А Губерниев мне видится таким богом телевидения, потому что он такой здоровый, высокий, и с его голосом и харизмой он, конечно, уникальный человек, которого нет ни на каком другом канале», — сказал Хофер.
На российском телевидении Губерниев ведет авторскую программу по биатлону начиная с осени 2010 года. Также он комментирует большинство биатлонных гонок на федеральном телеканале «Матч ТВ».
Напомним, ранее Губерниев был награжден орденом Александра Невского за особые личные заслуги перед Отечеством.Спорт
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