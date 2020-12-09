Губерниева наградили орденом Александра Невского

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев награжден орденом Александра Невского. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Орден Александра Невского! Служу России! Красивый орден. И снова успех! Всем спасибо за поддержку, — прокомментировал получение награды Губерниев.

Фото: Telegram

Отметим, что орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством.

Ранее аналогичным орденом был отмечен бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.