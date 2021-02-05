Вопрос о строительстве СПГ-завода в Татарстане все еще рассматривается
Вопрос о строительстве СПГ-завода в Татарстане все еще рассматривается. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
По его словам, у республики есть большое желание сформировать свой хаб, контейнер, накопитель газа.
«С точки зрения завода по строительству сжиженного газа — он рассматривается с точки зрения газомоторного топлива. Этот вопрос рассматривается. Более того, у нас есть отдельные пилоты с точки зрения развития технологий использования газа на транспорте. Этой темой занимается и КАМАЗ плотно, плюс у нас есть корабль прогулочный, который в прошлом году к 100-летию республики изготовил Зеленодольский завод».
По его словам, вопрос зависит от симбиоза многих факторов. Сейчас идет строительство автодороги. Если проект заработает, что основные грузоперевозки пойдут по этой дороге.
«Все факторы срастутся, чтобы у нас этот завод появился, и мы будем заправлять все автомобили, которые будут проходить через нашу республику», — добавил Фролов.
Напомним, что «Газпром трансгаз Казань» законсервировал газовую трубу на площадке индустриального парка «Чистополь».
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