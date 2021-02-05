Вопрос о строительстве СПГ-завода в Татарстане все еще рассматривается

Вопрос о строительстве СПГ-завода в Татарстане все еще рассматривается. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По его словам, у республики есть большое желание сформировать свой хаб, контейнер, накопитель газа.

«С точки зрения завода по строительству сжиженного газа — он рассматривается с точки зрения газомоторного топлива. Этот вопрос рассматривается. Более того, у нас есть отдельные пилоты с точки зрения развития технологий использования газа на транспорте. Этой темой занимается и КАМАЗ плотно, плюс у нас есть корабль прогулочный, который в прошлом году к 100-летию республики изготовил Зеленодольский завод».

Фото: Официальный Татарстан

По его словам, вопрос зависит от симбиоза многих факторов. Сейчас идет строительство автодороги. Если проект заработает, что основные грузоперевозки пойдут по этой дороге.

«Все факторы срастутся, чтобы у нас этот завод появился, и мы будем заправлять все автомобили, которые будут проходить через нашу республику», — добавил Фролов.

Напомним, что «Газпром трансгаз Казань» законсервировал газовую трубу на площадке индустриального парка «Чистополь».

Ольга Плешкова