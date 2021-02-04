В Казани в четвертый раз проходит донорская акция «Андрей» — видео

Фото: скриншот

В Казани в Республиканском центре крови проходит донорская акция «Андрей». Ее цель — сбор крови для паллиативных пациентов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Организатором донорской акции выступает жительница Казани Алла Протас. Ее муж Андрей был одним из паллиативных пациентов, нуждался в донорской крови. Он умер в январе 2018 года, а уже в феврале она организовала первую донорскую акцию в его честь.

Акция проходит в столице Татарстана уже в четвертый раз. Сегодня, в первый день ее проведения, в ней приняли участие 150 человек, благодаря чему банк крови пополнился на 60 литров.

Донорская акция «Андрей» длится два дня. Жители Казани могут принять участие в ней в пятницу, 5 февраля, с 8.00 до 12.00 в Республиканском центре крови.

Отмечается, что акция «Андрей» уже вышла за пределы Татарстана: на днях она прошла в Йошкар-Оле, а в выходные пройдет в Волгограде.

Напомним, что донорами крови могут стать лица старше 18 лет, весом более 55 кг и не имеющие противопоказаний.



Татьяна Демина