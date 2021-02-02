Новости спорта

12:09 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«КАМАЗ» арендовал полузащитника ЦСКА Жиронкина до конца сезона

10:54, 02.02.2021
«КАМАЗ» арендовал полузащитника ЦСКА Жиронкина до конца сезона
Фото: pfc-cska.com

Полузащитник ЦСКА Виталий Жиронкин стал игроком «КАМАЗа». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

20-летний футболист перешел на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Фото: fc-baltika.ru

Последние два сезона Жиронкин провел в аренде в «Балтике». За команду из Калининграда полузащитник сыграл 19 официальных матчей и ни разу не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее «КАМАЗ» предложил бойцу Хабибу Нурмагомедову перейти в футбол.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем