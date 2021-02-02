«КАМАЗ» арендовал полузащитника ЦСКА Жиронкина до конца сезона
Полузащитник ЦСКА Виталий Жиронкин стал игроком «КАМАЗа». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
20-летний футболист перешел на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
Последние два сезона Жиронкин провел в аренде в «Балтике». За команду из Калининграда полузащитник сыграл 19 официальных матчей и ни разу не отметился результативными действиями.
Напомним, ранее «КАМАЗ» предложил бойцу Хабибу Нурмагомедову перейти в футбол.СпортФутбол
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