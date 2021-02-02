В Казани утром наблюдаются пробки в 9 баллов

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Утром в Казани пробки снова достигли 9 баллов. Об этом свидетельствую данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии произошли на ул. Николая Ершова (рядом с пересечением ул. Вишневского), на ул. Танковой и на проспекте Победы — на участке между пересечениями с ул. Академика Завойского и ул. Чишмяле, еще одно ДТП — на ул. Товарищеской, там образовался затор.

Сильная пробка на ул. Ново-Давликеевской, на Фермском шоссе, на ул. Тульской, ул. Центральной. Большие пробки на пересечениях проспекта Победы с ул. Дубравной, ул. Юлиуса Фучика и ул. Рихарда Зорге, с ул. Академика Сахарова и ул. Аграрной.

Сильный затор образовался на Мамадышском тракте, в том числе на пересечении с ул. Натана Рахлина. Пробки на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Емирхана Еники, Пугачевской и Товарищеской, Ломжинской, Минской. Большие пробки на ул. Павлюхина и ул. Нурсултана Назарбаева, ул. Фатыха Амирхана, ул. Копылова и ул. Максимова.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Утром и вечером понедельника в Казани наблюдались пробки в 8 баллов.