На акции протеста в Петербурге девушку из Казани ударили электрошокером

В Санкт-Петербурге на несанкционированной акции оказалась пара из Казани. 23-летняя девушка получила удар электрошокером, ее госпитализировали.

Об инциденте рассказал ее 20-летний молодой человек. По его словам, они стояли сбоку от площади, где проходил митинг. Девушка уткнулась в телефон. Парень предложил отойти от места.

— Вдруг трое подбегают, я слышу характерный звук шокера, ее уводят. Вот, бегаю по скорым, ищу, — рассказал местному порталу 47news молодой человек. Позже девушку нашли в одной из карет скорых.

Фото: wikimedia.org

Молодые люди приехали из Казани в Петербург на каникулы, уточнил парень.

В Петербурге демонстрантов не пустили на Исаакиевскую и Сенную площади. Они начали собираться возле ТЮза, там начались задержания.



Татьяна Леухина