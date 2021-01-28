В Telegram для iOS появился перенос переписки из других мессенджеров

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

В мессенджере Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp и других приложений. Об этом пишет RT.

В частности, пользователи могут перенести истории переписки из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Для этого необходимо открыть любой другой мессенджер и создать архив необходимого чата. После этого откроется стандартное iOS-меню Поделиться. Нужно выбрать Telegram, и чат автоматически переносится в этот мессенджер.

Фото: pixabay.com

Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за свободный интернет») потребовала удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Apple.



Татьяна Леухина